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Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”

Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”

Сергей Сивохо

КИЕВ. 13 июня. УНН. Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.

Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.

Отметим, что 49 округ это Донецкая область, центр округа - город Константиновка.

Добавим, что Сивохо родом из Донецка.

Напомним, 13 июня партия "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, Украина, Слуга народа
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