Эксклюзив: Политика
Четверг, 13 июня 2019, 18:53 • Тарас Джмиль • 8370
Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”
Сергей Сивохо
КИЕВ. 13 июня. УНН. Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.
Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.
Отметим, что 49 округ это Донецкая область, центр округа - город Константиновка.
Добавим, что Сивохо родом из Донецка.
Напомним, 13 июня партия "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.
Источник: УНН