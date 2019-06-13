Комик Сивохо будет баллотироваться в Раду от “Слуги народа”

КИЕВ. 13 июня. УНН. Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”. Об этом сообщает УНН.

Сергей Сивохо будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу.

Отметим, что 49 округ это Донецкая область, центр округа - город Константиновка.

Добавим, что Сивохо родом из Донецка.

Напомним, 13 июня партия "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.