В ГПУ изучают письменные ответы Сытника на вопросы следователей

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины получила от директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника письменные ответы на вопросы, которые ему задавали следователи во время допроса 10 мая. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Письменные ответы на вопросы, которые ему задавали следователи во время допроса он передал в (Генеральную прокуратуру Украины-ред.), прокурор их изучает, ведется следствие", - Лысенко.

По его словам, на данный момент прокурор, пока не видит необходимости вызвать Сытника на повторный допрос.



Напомним, Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос на 10 мая.

По данным ГПУ, Артема Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Как сообщал УНН, допрос Сытника по сути не состоялся. По словам представителя ГПУ Андрея Лысенко, он выслушал только вопрос и сказал, что будет готовить письменные ответы.