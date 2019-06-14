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В НКРЭКУ не поступала информация о признании неконституционным ее создания

В НКРЭКУ не поступала информация о признании неконституционным ее создания

КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не поступала информация о признании неконституционным ее создания. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

"У нас нет никакой официальной информации, мы не комментируем это", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об информации о признании неконституционным создание НКРЭКУ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным.

В пресс-службе КСУ корреспонденту агентства сообщили, что официальной информации о соответствующем решении пока не поступало.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины подтвердил открытие дела против Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг через внедрение формулы "Роттердам +".

Источник: УНН
Теги: НКРЭКУ, КСУ
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