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В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом

В ПЦУ прокомментировали собрание собора Филаретом

КИЕВ. 14 июня. УНН. Собрание, которое планирует провести почетный патриарх Филарет не может считаться поместным православным собором. Об этом рассказал журналисту УНН Архиепископ Евстратий Зоря.

"Никаких полномочий или оснований созвать любой собор почетный патриарх Филарет не имеет, если собрание будет собрано, то оно ни в коем случае не может считаться поместным собором. Также, оно не будет иметь никаких практических последствий (для ПЦУ ред.), кроме того , что это будет очередной информационный повод ", - сказал Евстратий.

Архиепископ ПЦУ Евстратий, напомнил, что собор это не собрание прихожан одного храма или нескольких священников и их сторонников.

"Собор согласно церковным правилам и уставу это собрание, представляющее епархии, где участвуют епархиальный архиерей, представители духовенства, мирян, монастырей, духовных учебных заведений. С того как прошел так называемый "Форум украинской интеллигенции", мы видим, что никакой поддержки этой идеи нет. Поэтому назвать собрание нескольких людей, поместным собором нельзя", - отметил архиепископ.

Кроме того, архиепископ ПЦУ, отмечает, что в целом Православная церковь Украины не поддерживает идею созвать собор для сохранения Киевского патриархата.

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет созывает собор для сохранения Киевского патриархата.

Источник: УНН
Теги: Филарет, Автокефалия, Томос, ПЦУ
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