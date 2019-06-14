В НКРЭКУ изучают решение Конституционного суда о создании комиссии

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, изучают решение Конституционного суда о создании комиссии. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе НКРЭКУ.

"Позиции (НКРЭКУ относительно решения КСУ - ред.) пока нет, юристы изучают этот вопрос", - сообщили в пресс-службе Комиссии.



Напомним, Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".