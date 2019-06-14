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На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр обороны Украины примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в конце июня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщили в пресс-службе.

Так, встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Стоит заметить, что сейчас должность Министра обороны Украины занимает Степан Полторак.

В то же время, в день инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, Полторак подал заявление на имя Главы государства о своей отставке.

30 мая по Верховной Рады поступил проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны Украины, но во время заседания парламента 6 июня Рада провалила увольнение министра.

На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.

Поэтому будет ли оставаться Степан Полторак в должности 26-27 июня, пока неизвестно.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Минобороны, министры
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