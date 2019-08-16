Протесты в Гонконге: пострадавших граждан Украины не зафиксировано

КИЕВ. 16 августа. УНН. По информации посольства Украины в КНР, граждан Украины, которые могли бы пострадать в результате массовых протестов в Гонконге - в частности вследствие задержки ряда авиарейсов из международного аэропорта Гонконга - не было зафиксировано. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в КНР, начиная с 12 августа с.г., администрацией международного аэропорта Гонконга было принято решение о временном приостановлении ряда авиарейсов. Граждан Украины, которые могли бы пострадать в результате массовых протестов в Гонконге, указанным дипучреждением зафиксировано не было", - сообщили в МИДе в ответ на вопрос о том, находятся ли в Гонконге граждане Украины, которые из-за акций протеста не могут покинуть город, а также, известно ли МИД об украинцах, пострадавших в результате массовых протестов.

В то же время в дипведомстве отметили, что Департамент консульской службы МИД обнародовал рекомендации о том, что в связи с обострением ситуации в сфере безопасности в Гонконге из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в международном аэропорту, гражданам Украины рекомендуется учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Гонконге, и ограничить перемещения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти относительно развития ситуации, проверять статус авиарейсов на сайте международного аэропорта Гонконга.

Как сообщал УНН, на этой неделе аэропорт Гонконга получил судебный ордер на разгон демонстрантов.

Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются десятую неделю. Митинги начались в ответ на попытку власти принять закон, который упрощал экстрадицию на территорию Китая.