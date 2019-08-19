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Адвокат Грымчака планирует сегодня подать апелляцию

Адвокат Грымчака планирует сегодня подать апелляцию

Юрий Грымчак

КИЕВ. 19 августа. УНН. Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака планирует сегодня обжаловать постановление суда о заключении его под стражу. Об этом адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш сообщила в комментарии УНН.

"Нет, мы не подавали еще, мы подадим сегодня", - сообщила адвокат.

Речь идет об обжаловании обоих постановлений Деснянского районного суда Чернигова: о взятии под стражу с ошибкой в отчестве, а также постановлении об исправлении ошибки в первом документе.

Также адвокат сообщила, что, по ее информации, у семьи замминистра нет денег для внесения 6 млн грн залога, а потому вопрос о внесении залога не стоит.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибки.

Сейчас Грымчак находится в Черниговском СИЗО.

Источник: УНН
Теги: суд, аресты, апелляция, МВОТ
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