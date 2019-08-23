Регистрация | Вход |
USD: 25,20 0,0731  EUR: 27,99 0,1516 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 10:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Полозов: вопрос обмена пленными может решиться в ближайшие дни
Полозов: вопрос обмена пленными может решиться в ближайшие дни
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8415
Версия для печати

В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение

В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение

КИЕВ. 23 августа. УНН. Запланированные расходы Министерства обороны Украины на новое вооружение в 2020 году достигнут 21 млрд грн. Также в программных документах ведомства заложены финансовые потребности и на последующие годы, а также на модернизацию и ремонт военной техники. Об этом УНН сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос.

"На выполнение мероприятий по закупке ВВТ (вооружение и военная техника - ред.), программными документами предусмотрена потребность в финансовом ресурсе: на 2020 год - около 21 млрд грн, на 2021 - около 21 млрд грн, на 2022 - около 24 млрд грн", - рассказали в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на восстановление и модернизацию всего парка вооружения и военной техники примерно необходимы следующие суммы: в 2020 - 14 млрд грн, в 2021 - 15 млрд грн, в 2022 - 18 млрд грн.

Как сообщал УНН, в Минобороны назвали, какие единицы военной техники планируется закупить в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, вооружение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.