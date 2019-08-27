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Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что возникла пауза по указу о помиловании

Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что возникла пауза по указу о помиловании

КИЕВ. 27 августа. УНН. Адвокат Валентин Рыбин сообщил в комментарии УНН, что возникла определенная пауза касательно указа Владимира Зеленского о помиловании на который ждут россияне, которых планируют обменять с Украиной.

“Эту информацию нужно спрашивать в Офисе Президента, я же не знаю, какие у (Владимира Зеленского — ред.) мысли позиция. Пока, возникла определенная пауза, мы все ждем этого указа”, — сказал Рыбин отвечая на вопрос, когда ждать указ Зеленского о помиловании.

По его словам, есть лица, которые требуют прохождения через процедуру помилования, потому что по ним уже вступили в действие приговоры национальных судов.

“Поэтому другими путями им попасть на волю чисто юридически невозможно. Поэтому мы ждем указа, которым эти лица будут помилованы и смогут принять участие в обмене”, — добавил Рыбин.

По его словам, нету указа соответственно никакой передачи быть не может.

Напомним, Зеленский заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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