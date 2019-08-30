Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации

КИЕВ. 30 августа. УНН. С 2014 года в порты во временно оккупированном Крыму зашло не менее 868 судов под иностранными флагами. Однако эта информация не является полной. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Министерстве инфраструктуры.

"Информируем, что по имеющейся информации по состоянию на 11.08.2019 известно о 868 судах под иностранными флагами, которые заходили в закрытые морские порты и терминалы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сообщили в ведомстве.

В то же время в министерстве отметили, что передача отчетной информации, которую ранее получало министерство от крымских морских портов, и соответственно и ее мониторинг не проводится.

"Следует отметить, что единственная возможность получения Мининфраструктуры информации, касающейся иностранных судов, осуществляющих заходы в закрытые крымские морские порты - это мониторинг навигационной системы (мониторинг радиочастотных сигналов автоматической идентификационной системы - АИС), который в свою очередь Мининфраструктуры получает от подведомственных предприятий и учреждений.

Фактически такая информация ограничивается фиксацией захода в закрытые морские порты временно оккупированной территории Украины судов под иностранным/украинским флагом, оборудованными такой системой АИС", - говорится в ответе.

В то же время, информация со станций, расположенных в оккупированном Крыму, не поступает в министерство.

"...данные по движению судов в указанном регионе фиксируются станциями, расположенными на материковой части Украины. Таким образом указанная информация является неполной и объем ее поступления сильно зависит от погодных условий (ограниченность охвата материковых стаyций АИС) и требует проверки", - пояснили в министерстве.

В ответе говорится, что полученная информация направляется в ГПУ, Госпогранслужбу, СБУ, Минюст и МИД.

Напомним, африканское судно оштрафовали за незаконное пребывание в Крыму.