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РФ осудила 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу

РФ осудила 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия привлекли к уголовной ответственности 59 человек в оккупированном Крыму за отказ служить в российских вооруженных силах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крыма.

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 по 1 июля 2018 оккупационная власть... привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время - 59", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Также Россия призвала на срочную военную службу более 12 200 жителей Крыма, на данный - время более 17 000.

Напомним, в Крыму весной 2019 прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

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Источник: УНН
Теги: Крым
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