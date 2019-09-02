Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия на территории оккупированного Крыма "национализировала" более 4000 предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым в ответе на запрос УНН.

"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

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Напомним, ранее сообщалось, что после оккупации полуострова российские власти присвоили имущество государственных предприятий и учреждений Украины в Крыму.

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Среди захваченного были, в том числе 18 газовых месторождений и другое имущество "Нафтогаза" на полуострове, базы отдыха и детские лагеря, в частности "Артек", десантные корабли, подводные лодки и др. По предварительным оценкам было захвачено имущество более 300 государственных предприятий.