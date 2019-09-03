В прокуратуре Крыма подсчитали убытки от оккупации полуострова

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Убытки, подвергшейся Украины от оккупации российской Федерацией полуострова Крым превышают 1 триллион гривен, передает УНН со ссылкой на ответ прокуратуры Автономной Республики Крым на запрос.

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - сообщили УНН в прокуратуре АР Крыма.

Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины.

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны - ред.)", - добавили в прокуратуре АР Крым.

Как сообщал УНН, Россия на территории оккупированного Крыма "национализировала" более 4 000 предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.

Напомним, СБУ расследует 60 дел о незаконном заходе иностранных судов в порты оккупированного Крыма.