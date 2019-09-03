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Арахамия еще не подал в правоохранительные органы заявление о преступлении Луценко

Арахамия еще не подал в правоохранительные органы заявление о преступлении Луценко

Давид Арахамия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия обещает подать заявление о преступлении экс-генпрокурора Юрия Луценко в ближайшее время в Государственное бюро расследований. Об этом Арахамия сказал в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что заявление будет подано в Государственное бюро расследований.

Напомним, на днях глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он обещал лично обратиться в правоохранительные органы 3 сентября.

Как сообщал УНН, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия также заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Юрий Луценко, Слуга народа, Давид Арахамия
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