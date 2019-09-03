Бывшего главу ГФС и руководителей всех таможен вызывали на допросы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Александра Власова, который некоторое время исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы, а также бывших и действующих руководителей всех таможен вызвали на допрос в прокуратуру. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

На допрос их вызывают в прокуратуру Киевской области на 9 и 10 сентября.

Как сообщил собеседник агентства, речь идет о расследовании растраты бюджетных средств в крупных размерах бывшими руководителями ГФС, которые заключили договор на осуществление юридического сопровождения частной компанией, при этом имея в штате фискальной службы собственных юристов.

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Как стало известно УНН, на допрос на 14 часов 10 сентября, в частности, вызван Александр Власов, который исполнял обязанности главы ГФС с сентября 2018 до середины июля 2019 года, а также на 10 часов 9 сентября Руслана Черкасского, который некоторое время исполнял обязанности руководителя Киевской таможни.

Известно, что на допрос их вызвали в качестве свидетелей.