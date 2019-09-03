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Беларусь объяснила, что значит закрытие границы с Украиной "наглухо"

Беларусь объяснила, что значит закрытие границы с Украиной "наглухо"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Республика Беларусь поставила на рубеже с Украиной глухой заслон для нелегальной деятельности через государственную границу. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН рассказал представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

"Да, в настоящий момент граница Республики Беларусь функционирует. Пункты пропуска наши обеспечивают пропуск иностранцев, граждан республики Беларусь, лиц без гражданства в соответствии с действующими нормами международного права, международными договоренностями и тд. То есть речь идет и шла о том, что требовалось поставить глухой заслон нелегальной деятельности через границу. И это фактически в настоящий момент исполнено. Органы пограничной службы обеспечивают надлежащий уровень пограничной безопасности... Резких изменений обстановки на сегодняшний день у нас в этом направлении нет", - заявил Бычковский.

Таким образом, по его словам, в заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла о нелегальной деятельности, которая разворачивалась через границу Украина-Беларусь:

"Нам пришлось действительно закрыть границу, как выразился президент (Александр Лукашенко - ред.) "наглухо", для тех негативных моментов, которые могли проникнуть на территорию Республики Беларусь.

Речь шла, конечно же, о возможном перемещении оружия через государственную границу, боеприпасов, взрывчатых веществ, ну и всего того, что, в принципе, может нелегально через границу перемещаться. Ну, в том числе, наверное, речь шла и о тех лицах, которые каким-либо образом причастны к преступной международной деятельности, в том числе террористической, раз мы говорим о контексте заявлений главы государства в рамках конференции (конференции по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий, выступая на которой Лукашенко и заявил о "наглухо закрытой" границе с Украиной - ред.)", - объяснил представитель Госпогранслужбы Беларуси.

Бычковский добавил, что, начиная с 2014-2015 года, статистически в направлении Украины пограничники фиксировали достаточно серьезное увеличение фактов попыток перемещения через государственную границу предметов, связанных с оружием.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, оружие, Украина, Беларусь
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