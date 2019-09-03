"Слуги народа" хотят создать в Украине единый реестр оружия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона "Об оружии" определяет основные принципы обращения, использования, хранения, приобретения, ввоза, маркировки оружия различных типов, а также порядок получения соответствующих разрешений на оружие, порядок ввоза этого оружия и порядок создания единого реестра оружия, в котором будут сведения об оружии, которое продается через соответствующие авторизованные центры, а также то, что будет ввезено или изготовленно в Украине. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис.

"Законопроект большой, определяет основные принципы обращения, использования, хранения, приобретения, ввоза, маркировка оружия различных типов. Определены различные типы оружия, определены различные типы боеприпасов, определен порядок получения соответствующих разрешений на оружие, определен порядок ввоза этого оружия, определен порядок создания единого реестра оружия - в нем будут сведения не только об оружии и отстрелке из того оружия, что продается через соответствующие авторизованные центры, но и о том, что будет ввезено в Украину, которое будет изготовлена", - сказал собеседник.

Он добавил также, что был определен и сформирован порядок получения специального разрешения на приобретение оружия.

"Устранена немного бюрократическая процедура общения лиц, которые планируют приобрести оружие, с органами, которые выдают на это разрешение, но гораздо жестче порядок для коротко ствола, для пистолетов, определен порядок правил поведения, сдача соответствующего экзамена и самое главное - определен порядок легализации незаконного оружия, которое сегодня существует в государстве", - сказал нардеп.

По его словам, по данным специалистов и экспертов, примерно от 600 до 800 тыс. единиц оружия, было завезена из зоны боевых действий или перешло каким-то образом к нам сюда.

"Тот механизм, который позволяет, в том числе, это оружие законным путем легализовать, ставить на учет, и те лица, у которых оно сейчас находится незаконно, станут законными владельцами этого оружия", - добавил Фрис.

Говоря о цели данного законопроекта, он заявил, что документ направлен на то, чтобы "в стране не было серого рынка, серого оборота оружия, которое есть в темноте, которое никто не видит".

Как сообщал УНН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "закрыл наглухо" границу с Украиной из-за потока оружия.