Депутата, которого Богдан назвал "чертом", подозревают в предоставлении поддельного диплома

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня, 5 сентября, прокуратура объявила подозрение депутату Киевсовета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура Киевской области в уголовном производстве, досудебное расследование которого осуществляет ГУНП в Киевской области, 5 сентября сообщено о подозрении, таким образом определенный УПК Украины, одному из депутатов Киевского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Марьяна Гайовская.

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Досудебным расследованием установлено, что депутат Киевского городского совета 8 созыва при трудоустройстве в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования.

Досудебное расследование продолжается.

УНН стало известно, что речь идет о Сергее Мейзеле, которому СМИ приписывали вымогательство денег от предпринимателей якобы под прикрытием имени главы Офиса Президента Андрея Богдана. Тогда в сообщении в соцсети Богдан назвал его "чертом" и заявил, что не знает его. Сам Мейзель также опроверг распространяемую через СМИ информацию.