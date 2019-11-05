Добежали до Чумака: Клименко снял аресты с недвижимости в Конча-Заспе

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Компания с орбиты бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко “ЕКСЕЛЬСІОР” добилась снятия арестов с элитной недвижимости в Конча-Заспе под Киевом, сообщает УНН.

Соответствующее решение вынес Киевский Апелляционный суд 30 октября. Аресты отменены на:

— строящийся жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская 35/3;

— земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, площадью 0,0173 га;

— земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская 4,4А, площадью 0,1569 га;

— земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская 4,4А, площадью 0,3 га;

— земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, 3А, площадью 0,3 га;

— земельный участок по адресу Козин, ул. Старокиевская, (участок) 35/3, площадью 0,1977 га

— жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская, 3, площадью 780,6 кв.м;

— жилой дом по адресу Козин, ул. Старокиевская, 4, площадью 433,2 кв.м.

По неподтвержденной информации, добиться долгожданного снятия арестов Клименко помогли люди, “добежавшие” до нового Главного военного прокурора Виктора Чумака. Они же якобы убедили его в необходимости смены группы прокуроров в этом деле. УНН обратился за официальным комментарием к пресс-службе Чумака, но там вдруг ответили, что “дело Клименко” — не их компетенция.

“Вы звоните пресс-секретарю господина Чумака. Но военная прокуратура этим не занимается”, — ответили в пресс-службе Главного военного прокурора.

Напомним, “дело Клименко” с 2014 года ведет именно Главная военная прокуратура Украины. На данном этапе адвокаты подозреваемого знакомятся с материалами дела, перед тем как оно будет передано в суд для рассмотрения по сути.

В рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых схем Клименко были задержаны десятки экс-чиновников разных уровней из налоговой службы времен Виктора Януковича. Ущерб, нанесенный государству “схемами Клименко”, оценивают минимум в 104 млрд грн или по 300 долларов на каждого украинца.

На имущество Клименко и связанных с ним лиц, включая компанию “ЕКСЕЛЬСІОР” были наложены аресты. С полным перечнем арестованного имущества можно ознакомиться здесь.

Ранее в “ЕКСЕЛЬСІОР” уверяли, что они не связаны с подозреваемым Клименко, поэтому аресты якобы наложено незаконно. Однако эту версию опровергает тот факт, что во время обысков в квартире, оформленной на “ЕКСЕЛЬСІОР”, были найдены личные вещи экс-министра-беглеца Клименко. В частности там нашли генеральские погоны гражданской жены Александра Клименко, по совместительству его пресс-секретаря в Министерстве доходов и сборов.

В реестре судебных решений, указано, что “ЕКСЕЛЬСІОР” принимала активное участие в схеме легализации (отмывании) денег, полученных преступных путем. За счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, находящихся под управлением окружения Клименко, “ЕКСЕЛЬСІОР” покупала дорогие активы, среди которых движимое и недвижимое имущество.

Из судебных материалов следует, что арест имущества был наложен в целях его сохранения и возвращения в доход государства в случае обвинительных приговоров в отношении экс-министра Клименко и его окружения.