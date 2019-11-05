Регламентный комитет поддержал заявление Луценко о досрочном прекращении полномочий

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел и поддержал заявление народного депутата Украины Ирины Луценко о досрочном прекращении его полномочий. Об этом УНН сообщила народный депутат, член регламентного комитета Оксана Гринчук.

"Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и пункту 1 части первой статьи 15 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" внести народными депутатами Украины - членами Комитета на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Луценко И.С." и рекомендовать Верховной Раде Украины принять его в целом", - процитировала решение Комитета Гринчук.

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подтвердила написание заявления о сложении депутатских полномочий. По ее словам, это связно с состоянием здоровья. При этом, Луценко отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".