Демонополизация спирта "по схеме" Зеленского выгодна водочным гигантам - эксперт

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Предложенная властью модель демонополизации спиртовой отрасли не даст ожидаемого экономического эффекта. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт рынка Игорь Товкач, комментируя соответствующий проект закона.

По его словам, старые заводы государственного предприятия "Укрспирт" давно не являются инвестиционно привлекательными.

"Инвесторам может и интересны какие-то отдельные заводы ГП, более или менее пригодные для производства спирта этилового. Но таких не много, и они будут работать только на момент переходного периода, пока водочные компании не начнут и не завершат строительство новых современных заводов для производства сырья для своих алкогольных напитков. Поэтому, если законопроект примут в действующей сегодня редакции - мне трудно прогнозировать, что государство вообще что-то получит от приватизации. Заявленные 6 млрд грн - это какие-то причудливые цифры", - говорит он.

Идея демонополизировать отрасль с последующей приватизацией ГП обречена на проигрыш, считает Товкач.

"Проектом ЗУ предлагается предоставить возможность всем желающим самостоятельно начать производство спирта этилового. Это автоматически означает, что инвестору достаточно получить лицензию на производство, которая, кстати, стоит всего 780 грн. Я сомневаюсь, что удастся продать производственные мощности "Укрспирта" после того, как все желающие купят лицензии на производство продукта. Поэтому, если сначала будет решен вопрос демонополизации - то о большой приватизации заводов можно забыть", - пояснил он.

Наряду с этим, на рынке есть игроки, которых устраивает заявленная модель либерализации спиртовой отрасли, говорит Товкач.

"Такая демонополизация отрасли выгодна крупным игрокам рынка, которые занимают его львиную долю. А поскольку алкогольный рынок является очень привлекательной нишей, не исключаю, что потом сюда могут зайти и иностранные игроки", - пояснил он.

Спиртовой рынок требует изменений, убежден Товкач. И здесь достаточно было бы усилить контроль за оборотом теневого крепкого алкоголя, добавляет он.

"Думаю, что этот документ нельзя рассматривать как догму. Скорее, терпение относительно беспорядка в спиртовой отрасли лопнуло, а законопроект является началом глубокой, профессиональной дискуссии. В Офисе Президента понимают, что производство спирта не приносит больших средств, а так быть не может. Поэтому, законопроект должен стать стартом для выработки действенной модели развития спиртовой отрасли в Украине", - резюмировал он.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект Президента Владимира Зеленского, который предлагает раздать лицензии на производство спирта частным компаниям, а государственную монополию отменить.

Эксперты отмечают, что такая демонополизация отрасли перед приватизацией ГП "Укрспирт" на руку только водочным гигантам, которые заинтересованы в получении лицензий и не заинтересованы вкладывать средства в государственные спиртзаводы, и, таким образом, приватизация будет провалена, и государство потеряет деньги.

Анализируя законопроект Владимира Зеленского, Главное научно-экспертное управление ВР подчеркнуло, что в указанном документе отсутствуют экономические расчеты изменения модели спиртовой отрасли в стране, и, таким образом, анонсированных властью цифры и намерения ничем не подкреплены.

В профсоюзе ГП "Укрспирт" в свою очередь анонсируют проведение общенациональной забастовки в случае, если власть не прислушивается к мнению трудового коллектива.