КО "Пуща-Водица" остановил незаконное строительство брата бывшего главы КСУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Администрация комплекса отдыха "Пуща Водица" Государственного управления делами остановила работы по восстановлению и реконструкции нежилой хозяйственной постройки, арендованной гражданкой Украины Екатериной Одд. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в КО "Пуща-Водица" ГУД.

Там уточнили, что между Комплексом и Одд был заключен договор пользования жилым домом № 31, расположенным по адресу: г. Киев, ул. Вышгородская, 150. Проверку территории земельного участка, на котором находится жилой дом, осуществила администрации Комплекса. По ее итогам было установлено, что на указанном земельном участке Одд осуществляет восстановление и реконструкцию построенной еще во времена УССР нежилой хозяйственной постройки, полуразрушенной ураганом.

"В соответствии с пунктом 13 Постановления Кабинета Министров Украины № 406 от 07.06.2017 г." Об утверждении перечня строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых, объект не подлежит принятию в эксплуатацию" указанное сооружение подпадает под действие данного Постановления. В настоящее время строительство остановлено", - говорится в сообщении.

В Комплексе также сообщили, что пользование помещениями Комплекса отдыха разрешается физическим лицам - гражданам Украины, иностранцам, а также юридическим лицам на основании заключенного Договора пользования помещениями Комплекса отдыха.

Добавим, что Екатерина Одд - это жена Рулава Одда, который является братом бывшего председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.

Напомним, о том, что на территории государственной дачи в комплексе "Пуща-Водица" ведется незаконное капитальное строительство ранее сообщили журналисты издания "Наші Гроші".

"Техника и строители без всяких разрешений и документов работали на территории госдачи, которую официально арендует жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда", - говорилось в расследование СМИ.

Журналисты также установили, что госдачу в "Пуще-Водице" с мая 2014 по декабрь 2018 года, по документам, снимал сам экс-глава КСУ Шевчук для семьи брата. Возведение же нового дома, по данным журналистов, началось в 2019 году.

Как писал УНН, Шевчук был отстранен от должности судьи КСУ путем тайного голосования и после неутешительных выводов Комиссии по регламенту в мае текущего года. Судьи КСУ выразили недоверие своему бывшему руководителю 14 мая, а ГБР впоследствии открыло уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком служебным положением.

Так называемый судейский импичмент Шевчука с должности Председателя КС, эксперты, среди прочего связывают и с деятельностью его брата Одда.

В частности, "Бигус.инфо" информировал о том, что Одд вмешивался в работу КС. Даже больше, советниками Шевчука тогда было назначено людей, близких к Одду.