Шансы "Северного потока-2" как бизнеса с каждым месяцем становятся все хуже - Качка

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Даже если физически Россия достроит "Северный поток-2", на следующие 5-7 лет жизнеспособность этого проекта будет под большим вопросом. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Вообще "Северный поток-2" пытается всеми силами противостоять тому, что он должен соответствовать нормам права Евросоюза. Если вы знаете, "Северный поток" подал инвестиционный спор против Еврокомиссии, а также в Европейском суде в Люксембурге пытается оспорить саму директиву (газовую директиву ЕС - ред.). Соответственно, если любой такой аналогичный вектор идет в случае из инициатив Германии, то есть если Германия примет какой-то законодательный акт, который будет слишком "креативным" по отношению к требованиям директивы, соответственно это решение будет предметом различных юридических дел, от дипломатических, межгосударственных, в Европейский суд от нас, от Польши, от частных компаний - так же, как это было с Opal", - сказал Качка, отвечая на вопрос о том, какие есть пути остановить "Северный поток-2" на фоне шагов Германии.

По его словам, в случае с Opal некоторые иски были учтены, некоторые - нет, но количество субъектов, которые будут противостоять этому решению, будет достаточно высоким.

"Надо понять, что на сегодняшний день "Северный поток-2" как проект уже не удался, потому что он застрял во всех этих процедурах. Эти юридические процедуры, то есть в дальнейшем тот самый факт, что сам "Северный поток" судится против Еврокомиссии означает, что они понимают, что бизнес-модель, заложенная в "Северный поток-2", не соответствует европейским требованиям, и они это подтверждают - это первое. А второе - это то, что без решения этих юридических вопросов этот проект нежизнеспособен финансово. Поэтому даже если физически Россия достроит трубу, на следующие 5-7 лет жизнеспособность этого проекта будет под большим вопросом, и очевидно, что шансы "Северного потока-2" как юридической, финансовой конструкции, как бизнеса, они все, с каждым месяцем этих юридических баталий становятся все хуже, и перспективы становятся все хуже и хуже. Соответственно, в это время меняется сам рынок газа как таковой. И в отличие от России, Газпрома и "Северного потока-2" мы к этим изменениям готовы. Мы более динамичны. Поэтому с этой перспективы это все - это юридическая битва, которая происходит из-за Бундестага, из-за судов, из-за Еврокомиссии, из-за наших постоянных переговоров, она - это просто процесс трансформации газового рынка как такового", - отметил торговый представитель.

На уточняющий вопрос о том, означают ли эти пути, простым языком, обжалование решений в судах, собеседник отметил, что "это не простой язык".

"Простая речь - это то, что сейчас происходит, грубо говоря, проект перешел в фазу юридического противостояния. То есть от процедуры здесь мало что зависит. Процедуры здесь второстепенные по сравнению с тем, что происходит на самом деле. Суть заключается в том, что каждая такое действие "Северного потока-2", например в Бундестаге, получит противодействие в виде судебного иска. Это главное. А уж какой именно суд, кто подаст, когда - это уже второстепенное. То есть все юридические возможности будут использованы. Поверьте, все, кто могут подать любые возражения, жалобы, даже, я думаю, европейские Комиссия будет выступать против таких решений Бундестага. То есть, этих исков будет невероятно много, если оно будет выходить за пределы того, что есть в директиве, а очевидно, что это предложение в Бундестаге - это слишком "креативное" отношение к директиве", - пояснил он.

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На вопрос о его личном отношении к путям Германии по "Северному потоку-2", Качка ответил, что понимает ее позицию.

"С их точки зрения - я понимаю, потому что их логика заключалась в том, что, грубо говоря, оба маршрута имеют право на существование. Мы говорим, что вопрос не в маршрутах, вопрос в том, как функционирует рынок. И проблема не в том, что должен быть один маршрут или два. Проблема в том, что не должно существовать таких бизнесов, как "Северный поток-2", потому что он построен на антиевропейских правилах. Кстати решения по Opal, которое было Европейского суда в Люксембурге, это подтвердило - подтвердило нашу точку зрения ", - добавил он.

Напомним, Тарас Качка назвал чушью предложение России "обнулить взаимные претензии" по газу.