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В ООС подтвердили, что отвод войск у Петровского перенесли на 9 ноября

В ООС подтвердили, что отвод войск у Петровского перенесли на 9 ноября

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области перенесли на 9 ноября в 12:00. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

“Разведение сегодня в области № 3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское, Волновахский район не было. Так как (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин - ред.) Сайдик заявил о переносе на завтра”, - сказал Агеев.

Также, Агеев добавил, что командующим Объединенных сил было сказано о том, что отвод мы готовы провести завтра в 12:00 в зеркальном отражении, синхронно с противником.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в згодила датой начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского субботу, 9 ноября.

Ранее украинские военные сообщили, что готовы к началу разведения сил.

Источник: УНН
Теги: ООС
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