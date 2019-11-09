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Задержание украинского добровольца в Польше: в консульстве рассказали детали

Задержание украинского добровольца в Польше: в консульстве рассказали детали

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины. Об этом УНН сообщили в Генеральном Консульстве Украины в Люблине.

"Задержание (Игоря Мазура - ред.) было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве.

По информации консульства, "12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения" добровольцу, на котором будут представители консульства Украины.

На вопрос о том, допускают ли к Мазуру адвокатов, в консульстве ответили "допускают".

"Консул с ним встретился, данная ситуация на контроле и в дальнейшем он наверняка будет доставлен в СИЗО или в Хелме, или в Люблине", - добавил собеседник.

Как сообщал УНН, сегодня в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что к задержанному не пускали консула.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, задержание, добровольцы, консульство
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