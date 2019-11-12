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В районе Петровского завтра начнется процесс разминирования - штаб

В районе Петровского завтра начнется процесс разминирования - штаб

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В районе Богдановки и Петровского Донецкой области завтра, 13 ноября, начнется процесс разминирования. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Завтра с 12:00 начнется практическая фаза разминирования участка разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сказал Агеев.

Напомним, 11 ноября в районе Петровского завершилась практическая фаза разведения.

Как сообщалось ранее, в районе разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области украинской стороной выполнено физическое перемещение личного состава и вооружения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разминирование, отвод войск, ООС
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