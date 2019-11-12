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Аттестация в ГПУ: следователи по делам Клюева, Пшонки и земель Корнацкого будут уволены

Аттестация в ГПУ: следователи по делам Клюева, Пшонки и земель Корнацкого будут уволены

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Еще ряд следователей Управления специальных расследований не подали заявление или подали заявление неустановленного образца к аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, они будут уволены. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отделе (следственном отделе Управления специальных расследований - ред.) три человека не подали заявление или подали заявление неустановленного образца. Соответственно, они не попали на аттестацию и будут уволены. Это - следователь по делу Клюева, там дело более чем 800 томов. Это - следователь по делам Пшонки и земель Корнацкого (Аркадий Корнацкий - ред.), тоже большие дела. Не подал заявление следователь, который расследовал и завершил дело Лукаш. Не прошел один этап тестов еще один следователь по делам Александра Януковича, который расследует несколько эпизодов в деле о Межигорье", - сказал собеседник.

Он напомнил об увольнении вследствие аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины следователя по делу преступной организации, следователя по делу Емельянова-Татькова, следователя Виталия Тарасюка и "много следователей в других подразделениях".

Напомним, руководителя Управления специальных расследований Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, аттестация, увольнение
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