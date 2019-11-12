Эксперт разъяснил процедуру задержания и пути возвращения из Польши Мазура

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина уже сталкивалась с инцидентами, подобными задержанию добровольца Игоря Мазура в Польше, и решала их на двусторонней основе. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины, ныне эксперт Украинского института будущего Евгений Енин.

“Есть устав Интерпола, в нем статья 2, статья 3, где предусмотрены случаи, когда механизмы Интерпола не применяются — это разного рода вооруженные конфликты, революции, другие форс-мажорные ситуации, такие преступления, как государственная измена и тому подобное. В случаях совершения этих преступлений использовать каналы Интерпола просто невозможно... В принципе, РФ хорошо знает, что такое статья 2, статья 3 устава Интерпола, и ищет соответствующие механизмы, каким образом их обойти. Одним из таких механизмов является отправка так называемого циркулярного сообщения ”, - рассказал собеседник.

Он пояснил, что Интерпол, его штаб-квартира — это, условно говоря “несколько баз данных”, и есть каналы общения, утвержденные в рамках структуры Интерпола со странами-членами. Это каналы закрытой связи, где Национальное бюро Интерпола — центральный орган, отвечающий за коммуникацию с Интерполом в каждой из стран.

“Они осуществляют коммуникацию со странами-членами Интерпола и штаб-квартирой. Например, та или иная страна выставляет красную или синюю карточку и т.п. относительно определенного лица. Интерпол утверждает все, и по каналам Интерпола циркуляром эта информация рассылается всем странам-членам. В то же время в отдельных случаях необходимо, например, не задействовать все страны-члены Интерпола, а какие-то отдельные. Для этого направляется циркулярное сообщение, в условиях, когда красная карта не выставлена на лицо, например, в странах, где наиболее вероятно тот или иной правонарушитель может появиться”, - отметил Енин.

По его словам, в случае, когда на человека выставлена красная карточка — стандарты достаточно жесткие, потому что есть перечень механизмов, документов, которые нужно предоставить, гарантий.

Он рассказал также, что Украина тоже в определенные моменты использовала циркулярное сообщение из-за сложности с выставлением красных карточек. В то же время за последний период на них среагировала только одна страна — Греция, но даже там задержанного по циркулярному сообщению Украина отпустили через несколько дней и без объяснений.

“Так же будет с господином Мазуром или нет, я утверждать не буду. Чисто формально должна быть избрана мера пресечения, и в течение 40 дней страна, которая просила о выдаче, имеет право направить все соответствующие подтверждающие документы, в данном случае — в Польшу. После этого Польша должна провести экстрадиционную проверку, то есть не исследуются детали дела, доказательства и т.д., а, как правило, выявляются те основания, которые могут препятствовать его выдачи в другую страну, в частности, например, возможность его преследования за политические, религиозные взгляды, возможность применения к нему бесчеловечного обращения, пыток и тому подобное”, - сказал бывший заместитель Генпрокурора.

В данном случае, отметил он, Россия с момента задержания Мазура имеет 40 дней для того, чтобы направить в Польшу полный пакет документов для проведения экстрадиционной проверки, в том числе: основания объявления в розыск, в том числе решения суда, гарантии, что они будут требовать его выдачи в случае принятия такого решения польской стороной и ряд других документов.

“Я не уполномочен называть конкретные страны, но у нас на практике были случаи, когда мы решали в двустороннем порядке такие вопросы с той или иной страной. Так складывалось, что стране „x“ был нужен гражданин „y“, а нам был нужен наш гражданин „z“. И мы таким образом на двусторонней основе расходились, спасая наших граждан от возможных политических преследований на территории Российской Федерации. Поэтому я хочу надеяться, что руководство Генеральной прокуратуры Украины проявит все свои способности, навыки и т.д. и решит в ближайшее время эту ситуацию”, - сообщил собеседник.

Он подчеркнул — сегодня российская сторона осуществляет системный комплекс мер по фиксации любых возможных “нарушений” со стороны участников АТО.

“Таким образом она влияет на моральное состояние бойцов и командиров, которые проходят военную службу на территории ООС, и использует для этого международные каналы, в частности Интерпол. Если Украина не будет предпринимать активные шаги на этом направлении, все это в дальнейшем будет иметь кумулятивный и крайне негативный эффект”, - добавил Енин.

Напомним, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.



Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Ґошевська заверила, что задержание активиста и ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура в Польше является “исключительно техническим” шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем “Правого сектора” в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана.

С мая 2014 го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.