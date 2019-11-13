В районе Петровского начался процесс разминирования - штаб

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области начался процесс разминирования. Также за прошедшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сообщил он.

Также, по его словам, за минувшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов.

"42 военнослужащих изменили тактическое положение, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы боевых бронированных машин в рамках плана разведения были отведены на определенные позиции. Прошедшие сутки представители ОБСЕ проводили верификацию выполнения нами обязательств, которые мы должны были выполнить. Доклад о том, что мы провели разведение сил и средств вчера в 12:00 был предоставлен ОБСЕ: верификация состоялась, ОБСЕ проверили лично и с помощью технических средств. Также ОБСЕ заверила, что вражеская сторона так же провела отвод сил и средстве на своей территории", - добавил он.

Напомним, 11 ноября в районе Петровского завершилась практическая фаза разведения.