Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 13:54
Получить тестовый доступ
Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7305
Версия для печати

В районе Петровского начался процесс разминирования - штаб

В районе Петровского начался процесс разминирования - штаб

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области начался процесс разминирования. Также за прошедшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сообщил он.

Также, по его словам, за минувшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов.

"42 военнослужащих изменили тактическое положение, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы боевых бронированных машин в рамках плана разведения были отведены на определенные позиции. Прошедшие сутки представители ОБСЕ проводили верификацию выполнения нами обязательств, которые мы должны были выполнить. Доклад о том, что мы провели разведение сил и средств вчера в 12:00 был предоставлен ОБСЕ: верификация состоялась, ОБСЕ проверили лично и с помощью технических средств. Также ОБСЕ заверила, что вражеская сторона так же провела отвод сил и средстве на своей территории", - добавил он.

Напомним, 11 ноября в районе Петровского завершилась практическая фаза разведения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разминирование, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.