У Президента назвали цифры принудительного призыва РФ в оккупированном Крыму

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Крыму жертвами принудительного призыва стали около 19 тысяч человек. Об этом в комментарии УНН в среду заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Этим занимается несколько профессиональных неправительственных украинских экспертных организаций, эти факты документируются и направляются регулярно в виде сообщений в Офис прокурора Международного уголовного суда. Кстати, уже скоро, в декабре-ноябре Офис ежегодно публикует отчет о деятельности предварительного расследования. И в прошлогоднем отчете за 2018 год там было четко, что возможным военным преступлением России в Крыму является принудительный призыв. Цифра там - почти 19 тысяч. И это - самое массовое и постоянное военное преступление, которое совершается несколько раз в год", - сказал Кориневич.

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Он заявил, что представительство документирует все эти факты, делает заявления о неправомерности таких действий и передает правоохранителям.

"Вы знаете, недавно новый руководитель СБУ по Крыму был назначен. Поэтому, надеемся, мы во взаимодействии с ними это все задокументируем", - добавил собеседник агентства.

Напомним, этой весной в российскую армию призвали более 3 тыс. крымчан.