К конкурсу на должность главы Института нацпамяти допущено восемь кандидатов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. К участию в конкурсе на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти допущено восемь кандидатов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы в ответ на запрос.

Так, было отобрано восемь кандидатов на должность Председателя Украинского института национальной памяти:

1. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу, доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

2. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук. До марта 2019 работал начальником отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

3. Шамайда Тарас Анатольевич. Согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Общественный деятель.

4. Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

5. Жижиян Петр Николаевич. Редактор сайта "Сегодня".

6. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

7. Джердж Сергей Федорович. Кандидат политических наук. Председатель Украинской республиканской партии.

8. Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Напомним, Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.



