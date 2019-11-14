Стало известно, как ищут "нового Вятровича"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Завтра состоится третий этап конкурса на занятие должности Председателя Украинского института национальной памяти. Это будет решение ситуационных задач. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Виктория Дивак.

Дивак рассказала, что сейчас есть 5 кандидатов на должность Председателя Украинского института национальной памяти.

"Завтра кандидаты напишут ситуационные работы, если там все будет нормально, то (в этот же день - ред.) они должны выйти на собеседования, и это будет предпоследний этап конкурса", - сказала Дивак.

По ее словам, последний этап конкурса - это собеседование в Кабинете Министров.

Напомним, ко второму этапу конкурса на должность главы Института нацпамяти было допущено восемь кандидатов.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.