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В МВД разъяснили ситуацию с делом Мазура в Интерполе

В МВД разъяснили ситуацию с делом Мазура в Интерполе

Игорь Мазур

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Интерпол прекратил производство в отношении задержанного в Польше украинского добровольца Игоря Мазура. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"По процедурам Интерпола, страна подает кого-то в розыск, но этот розыск должен быть обоснованным и соответствовать уставу Интерпола. По уставу Интерпола, нельзя использовать международную полицейскую организацию в политических целях. Кроме того, Интерпол нельзя использовать в целях преследования лиц за их религиозными убеждениями, расой, по политическим убеждениям и в случае, если эти лица, по мнению государства, касаются каких-то военных конфликтов. Это статья 3 устава Интерпола. Поэтому, когда подается какой-то документ на кого-то есть возможность остановить это, то есть Интерпол приостанавливает производство и все. То есть, больше господин Мазур сегодня не находится в Интерполе", - сказал Геращенко.

На вопрос о том, будет ли Россия привлечена к ответственности за злоупотребление Интерполом, он заявил, что в случаях, когда со стороны некоторых стран поступали массовые обращения и массовые политические преследования, в таких случаях было решение Генассамблеи Интерпола о приостановлении сотрудничества с такой организацией.

"Но мы понимаем, что в случае с Российской Федерацией приостановление сотрудничества Интерпола с ней это маловероятно", - добавил он.

Как сообщал УНН, 9 ноября в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура, по запросу РФ. 10 ноября Мазура отдали на поруки украинскому консулу.

Напомним, задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину.

Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014 году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самооборона Майдана. С мая 2014 воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году присоединился к рядам ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Интерпол, активисты
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