В ВМС подтвердили начало процедуры передачи Украине захваченных Россией судов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу. Об этом в комментарии УНН рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

"Сейчас заканчивается прием-передача, и мы начинаем их буксировку", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о начале передачи Украине захваченных Россией кораблей.

На вопрос о том, будут ли корабли отбуксированы в Одессу, он ответил: "Да".

Как писал УНН ранее, захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.

В МИД РФ 18 ноября заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.