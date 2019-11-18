В Украине функционирует более тысячи домов семейного типа

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине по состоянию на 1 октября этого года существует более тысячи домов семейного типа, наибольшее количество домов функционирует в Днепропетровской области - 175. Об этом сообщили УНН в Министерстве социальной политики в ответ на запрос.

"В Украине по состоянию на 01.10.2019 функционирует 1140 детских домов семейного типа (что на 121 больше, чем в 2017-м, и на 37 больше, чем в 2018-м), в которых воспитывается 7643 ребенка. Больше всего детских домов семейного типа функционирует в Днепропетровской области - 175, в них воспитывается 1237 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - сообщили в министерстве.

Добавим, согласно утвержденному постановлению Кабмина №564, дом семейного типа - отдельная семья, которая создается по желанию супругов или отдельного лица, не состоящего в браке, которые берут на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Общее количество детей в детском доме семейного типа не должно превышать 10 человек, учитывая родных. В настоящее время среднее количество детей-воспитанников, воспитывающихся в детских домах семейного типа, составляет 7 человек", - сообщили в министерстве.

Напомним, правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа.