Дело о непризнании Вятровича нардепом передали в ОАСК

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Дело о незаконности признания бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича народным депутатом передали из Кассационного административного суда в Окружной административный суд Киева. Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская.

"Дело о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии (которая признала избранным и зарегистрировала народного депутата Вятровича - ред.) передали для рассмотрения в Окружной административный суд Киева", - сказала Гаевская.

По ее словам, дело передали, поскольку данные действия совершены ЦИК вне избирательного процесса.

Напомним, избрание кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича народным депутатом обжаловали в кассационном административном суде.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссии 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вятровича.