Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В прошлом году правительство для нужд Кабинета министров и его Секретариата потратил на закупку блокнотов с тиснением фольгой золотистого цвета более 78 тысяч гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Секретариата Кабинета министров Украины в ответ на запрос.

"В 2018 году ГФД СКМУ (управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины - ред.) на закупку канцтоваров для нужд Кабинета министров и его Секретариата было потрачено 313 980,00 гривен. В 2018 году на закупку блокнотов с тиснением фольгой золотистого цвета в количестве 4000 шт. было потрачено 78 960,00 грн (с учетом НДС)", - говорится в ответе.

Получается, один блокнот стоил меньше 20 грн - 19,74 грн.

Также сообщается, что последняя закупка ГФД канцелярских товаров для нужд Кабинета министров и его Секретариата состоялась в августе 2019-го через систему государственных закупок ProZorro.

"Стоимость закупки составила 18 876,00 грн (с учетом НДС) на следующие виды канцелярских товаров: бумага для заметок - 500 шт., пластиковые закладки с клейкой полоской - 500 шт., разделитель страниц на 12 позиций - 300 шт., блокнот в клеточку формата А5 на 120 листов - 100 штук", - отметили в ответе.

Кроме того, в проекте Государственного бюджета на 2020 год заложено финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров в сумме 4,670 млрд грн.

Напомним, Дубилет запретил закупать в правительство блокноты с золотым тиснением.