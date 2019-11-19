В ВМС рассказали, когда прибудут возвращенные РФ судна

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Прибытие украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", которые накануне были возвращены Россией и направляются в направлении материковой Украины, ожидается 20-21 ноября. Об этом в комментарии УНН рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

"Проводится перемещение (судов - ред.). Ожидание - 20-21 числа", - сказал собеседник агентства.

На вопрос о том, планируется ли проведение экспертизы судов, Воронченко сообщил, что был "совершен предварительный осмотр".

"Экспертиза проводится соответствующими экспертными организациями, имеющими соответствующие права на это. Она обязательно будет проведена, когда они придут", - добавил он.

Напомним, 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН о передаче Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива. Их начали переправлять в направлении материковой Украины. Как ожидается, они прибудут в Одессу.

До этого, 18 ноября, в МИД РФ заявили, что Москва передала украинской стороне эти корабли.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. 7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.