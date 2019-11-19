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Комитет ВР по финансам пока не планирует встречу с миссией МВФ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не имеет договоренностей о встрече с миссией Международного валютного фонда, прибывшей в Киев на прошлой неделе. Об этом УНН сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Данил Гетманцев на полях ІІІ налогового форума ААУ "TAX & BUSINESS TALKS".

"У нас пока нет договоренностей (о встрече с миссией МВФ - ред.). Мы встречались с представителями МВФ довольно часто, но пока никаких договоренностей нет", - сказал собеседник.

Напомним, 14 ноября миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве.

Как сообщал УНН, в субботу премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Во время встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Источник: УНН
Теги: ВР, МВФ, Украина, встреча
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