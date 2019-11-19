Правоохранители подтвердили судимость "слуги народа" Иванисова за изнасилование

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов действительно отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Эту информацию УНН подтвердили в правоохранительных органах.

Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако, 25 октября 1995 года милиция задержала повторно Иванисова. По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже размести на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Ранее народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"Народный депутат от "Слуги народа", избранный по 153 и/о (г. Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - написал Мосийчук.

Комментируя УНН эту информацию председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.