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Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров

Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины служит 27 597 женщин-военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас в армии - 27 597 женщин-военнослужащих", - говорится в ответе.

Также сообщается, что в Воздушных силах проходят службу 6 685 женщин-военнослужащих, а на должностях летного состава проходит военную службу одна женщина.

"Численность женщин-военнослужащих из числа лиц офицерского состава в Вооруженных силах Украины составляет 3 767 человек, из них 87 в воинском звании "полковник", - указано в ответе.

Также отмечается, что 8 440 женщин, проходящих военную службу, участвовали в боевых действиях.

Напомним, в 2018 году в Украине было около 30 тысяч женщин-военнослужащих, более трех тысяч женщин-офицеров и около 70 женщин в звании "полковник".

Также напомним, 6 сентября впервые в истории армии США звание генерала получили две сестры.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, женщина, военные
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