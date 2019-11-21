Членство нардепа Иванисов во фракции "Слуга народа" приостановить невозможно - экс-нардеп

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Регламент Верховной Рады Украины не предусматривает "приостановление" членства во фракции партии. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Олег Куприенко в комментарии корреспонденту УНН.

Так, на вопрос журналиста о том, предусмотренно ли регламентом "приостановление" членства во фракции партии, собеседник ответил "такого нет".

"Если народный депутат самостоятельно выходит из фракции, если он мажоритарщик - ему ничего за это не будет, если он списочник - по решению съезда партии его лишат мандата. Конечно, если будет политическая воля руководства государства... Если фракция исключит из фракции, тогда человек остается народным депутатом, но он уже не член фракции", - сказал Куприенко.

Напомним, накануне народный депутат Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисов такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.