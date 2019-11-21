На Грицака открыли дело: стала известна квалификация

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой СБУ Василием Грицаком превышения власти или служебных полномочий. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Мы выполнили постановление Высшего антикоррупционного суда от 25 октября 2019 года. Во исполнение этого постановления по заявлению заявителя внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований 1 ноября этого года по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий - ред.)", - сказали в пресс-службе.

Так, 10 октября 2019 года в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба от лица с требованием обязать компетентных должностных лиц НАБУ внести в ЕРДР сведения о преступной деятельности бывшего главы СБУ по ст. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), 366 (служебный подлог), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 111 (государственная измена), 114 (шпионаж) УК Украины, открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по этому заявлению и через 24 часа с момента внесения таки х сведений предоставить ему выписку из ЕРДР.

В результате, 25 октября Антикоррупционный суд постановил обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению лица от 4 октября 2019 года о содеянном уголовном преступлении.

Добавим, что ранее украинские СМИ сообщали, что против Василия Грицака открыли дело.

Напомним, 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.