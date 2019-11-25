В ГУР Минобороны подтвердили, что бывший "народный мэр" Горловки их разведчик

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший "народный мэр" города Горловки, расположенного на временно неподконтрольной территории Донецкой области, Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этом корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сам Матюха в интервью одному из телеканалов сообщил, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, по информации Главного управления разведки, в темное время суток боевики перемещают на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения.