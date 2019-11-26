Работы по ликвидации последствий аварии с танкером возле Одессы планируется в течение недели - АМПУ

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В течение недели планируется провести водолазное обследование танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, и установить боновое ограждение судна с моря. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе внешней коммуникации ГП "Администрация морских портов Украины".

"Водолазное обследование планировалось в четверг (28 ноября - ред.), нужно, чтобы погода была благоприятная. По бонам (боновое ограждение танкера с моря - ред.) сейчас идет подготовка, там нужно найти лодки, которые смогут подойти на такую мель, поэтому что обычные буксиры туда не могут подойти, там очень малая глубина. В течение недели планируется установить боны, как только решатся технические вопросы - начнется работа", - рассказали в отделе внешней коммуникации.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся. Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.

Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.

Как сообщал УНН, по факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство.

На сегодня содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера в Одессе уменьшилось.

Также сообщалось, что Одесский филиал Администрации морских портов Украины установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 метров и вел подготовку по установлению бонового ограждения танкера с моря и внешнего водолазного обследования корпуса судна.