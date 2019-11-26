Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 28 ноября

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Окружной административный суд рассмотрит по существу дело по обжалованию нового правописания 28 ноября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела состоится 28 ноября в 15:10", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".