Суд рассмотрит жалобу на взятие Ляшко на поруки 28 ноября

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения бывшему народному депутату Олегу Ляшко - взятие на поруки - 28 ноября. Информацию об этом журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

"Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции прокуратуры на меру пресечения Ляшко на 28 ноября в 13:15", - подтвердила журналисту Гайовская.

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей.

18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).