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Суд рассмотрит жалобу на взятие Ляшко на поруки 28 ноября

Суд рассмотрит жалобу на взятие Ляшко на поруки 28 ноября

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения бывшему народному депутату Олегу Ляшко - взятие на поруки - 28 ноября. Информацию об этом журналисту УНН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

"Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции прокуратуры на меру пресечения Ляшко на 28 ноября в 13:15", - подтвердила журналисту Гайовская.

Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей.

18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Олег Ляшко, мера пресечения
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