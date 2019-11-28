Чубаров прокомментировал визит "крымского депутата" на форум ООН

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Тот факт, что так называемый "крымский депутат" Руслан Бальбек уже второй раз посещает форум по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве, означает, что на международной арене не срабатывает позиция партнеров Украины относительно непризнания российских выборов во временно оккупированном Крыму, а также о неэффективности украинской дипломатии и спецслужб. Об этом корреспонденту УНН сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"С этим персонажем (Бальбеком - ред.) уже второй раз повторяется одна и та же ситуация. Если я не ошибаюсь, однажды его так уже привозили и был скандал, но он тогда все равно успел выступить - в прошлом или позапрошлом году. Это говорит о то, что не срабатывает позиция наших партнеров относительно непризнания российских выборов во временно оккупированном Крыму, и, соответственно, непризнания тех людей, которых назначили на этих так называемых "выборах" депутатами Госдумы как лицами, которые могут презентовать или представлять Россию", - сказал Чубаров.

По его мнению, международные партнеры Украины "прохладно относятся" к ситуации, связанной с проникновением таких лиц на свои мероприятия.

По словам Чубарова, ОБСЕ, Совет Европы и т.д. тщательно следят за этим вопросом, одновременно в Совете ООН по правам человека, который базируется в Женеве, уже "второй раз такой прокол".

"Но это говорит и о неэффективности нашей украинской стороны в целом - как дипломатии, так и спецслужб. Такие вещи надо предупреждать... Наши службы, а также МИД, должны это предупредить - не персонально относительно Бальбека, а вообще, чтобы не допускать таких токсичных лиц, которых Россия представляет как официальных лиц, а на самом деле они появились в результате непризнанных всем миром выборов на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул собеседник УНН.

Как сообщал УНН, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" на форуме.

В прошлом году Бальбек участвовал в форуме ООН в Женеве, после чего заявил, что мир "услышал точку зрения крымчан".