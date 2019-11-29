МИД подало ходатайство о поисках пропавшего с судна одесского моряка

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины подало ходатайство к уполномоченным сторонам продолжить поисковую операцию и принять дополнительные меры по розыску пропавшего одесского моряка, который вышел в рейс на судне из Сингапура и перестал выходить на связь. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"После получения обращения от родственников пропавшего украинского моряка Министерство иностранных дел безотлагательно поручило посольствам Украины в Сингапуре, Индии и Кипре принять меры для выяснения обстоятельств дела и результатов поисково-спасательной операции", - сообщил Кирилич.

По его словам, полученная посольствами от уполномоченных сторон первичная информация недостаточна для оценки хода поисково-спасательной операции.

"27-28.11.19 посольства Украины подали повторные ходатайства в МИД страны пребывания, судовладельца, оператора судна и страны-флага, оперативных спасательных центров, международных специализированных институтов продолжить поисковую операцию и принять дополнительные меры по розыску пропавшего моряка. МИД поддерживает постоянный контакт с родными пропавшего моряка", - добавил Кирилич.

Напомним, родственники одесского моряка сообщили, что он исчез с борта судна через неделю после начала контракта.